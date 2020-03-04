İran'da koronavirüs nedeniyle bu hafta camilerde cuma namazı kılınmayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da koronavirüs nedeniyle bu hafta camilerde cuma namazı kılınmayacak - Son Dakika

İran'da koronavirüs nedeniyle bu hafta camilerde cuma namazı kılınmayacak

15 dakika önce

İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi Başkanı Hacı Ali Ekberi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ülkedeki tüm eyalet merkezlerinde bu haftaki cuma namazlarının iptal edildiğini söyledi.

İran'da koronavirüs nedeniyle bu hafta camilerde cuma namazı kılınmayacak, System.String[]

İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi Başkanı Hacı Ali Ekberi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ülkedeki tüm eyalet merkezlerinde bu haftaki cuma namazlarının iptal edildiğini söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre Ekberi, "Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karara göre, cuma namazı bu hafta tüm eyalet merkezlerinde iptal edilmiştir." ifadesini kullandı.

Ekberi, ilçelerde cuma namazıyla ilgili kararın ise Veliyi Fakih'in (ülke lideri Ali Hamaney) temsilcileri, vali ve eyalet sağlık müdürleri tarafından alınacağını belirtti.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 922'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: 10 Şubat'tan bugüne kadar 3 bin 138 Esed rejim askeri etkisiz hale getirildi
Koronavirüsün vurduğu İran'dan çok vahim görüntüler! Hastanedeki cesetler dikkat çekti Sağlık Bakanı Koca, İran'dan gelmek isteyen heyeti geri çevirdi Son dakika: Kum kentini karantinaya almayan İran'da tüm şehirler koronavirüsten etkilendi

Son Dakika Haberleri
14:59 Survivor Tayfun'dan duygulandıran Emrah itirafı: Kapısına kadar gittim görüşmek istemedi
14:57 Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ne geri sayım
14:57 Cemal Reşit Rey'de Kadınlar Günü konserleri
14:37 Cazın ustaları İstanbul'a geliyor
14:27 "Nuh Tepesi" filminin gala gösterimi yapıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 15:15:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da koronavirüs nedeniyle bu hafta camilerde cuma namazı kılınmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]