İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 1934'e yükseldi - Son Dakika
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İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 1934'e yükseldi

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 122 kişinin daha hayatını kaybettiği İran'da toplam can kaybı 1934'e yükselirken, vaka sayısı 24 bin 811'i buldu.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 1934'e yükseldi, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 122 kişinin daha hayatını kaybettiği İran'da toplam can kaybı 1934'e yükselirken, vaka sayısı 24 bin 811'i buldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, İran devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 122 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Böylece toplam can kaybının 1934'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının 1762 artarak 24 bin 811'e ulaştığını bildirdi.

Yaklaşık 9 bin kişi iyileşti, 41 milyon kişi sağlık taramasından geçti

Şu ana kadar 8 bin 913 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktaran Cihanpur, 5 Mart'ta başlatılan Koronayla Ulusal Mücadele Seferberliği kapsamında sağlık taramasından geçen kişi sayısının 41 milyon'u aştığını belirtti.

İtalya, İspanya ve hastalığın ortaya çıktığı Çin'in ardından en çok can kaybının yaşandığı İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

İran, 5 Mart'ta "Koronayla Ulusal Mücadele Seferberliği" adı verilen plan kapsamında virüsün en çok görüldüğü eyaletler başta olmak üzere ülke genelinde 300 bin kişilik ekiple sağlık taramasına başlandığını duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:08 Kaynak: AA

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