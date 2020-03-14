İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 611'e yükseldi, vaka sayısı 12 bin 720'yi aştı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 611'e yükseldi, vaka sayısı 12 bin 720'yi aştı - Son Dakika Dünya

İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 611'e yükseldi, vaka sayısı 12 bin 720'yi aştı

6 saat önce

İran'da son 24 saatte 97 kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 12 bin 729'a çıktı

İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 611'e yükseldi, vaka sayısı 12 bin 720'yi aştı, System.String[]

İran'da yeni tip koronavirüs Covid-19 nedeniyle 97 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece ölü sayısı 611'e yükselmiş oldu.


Devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte virüs nedeniyle ülke genelinde 97 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıklayan İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, vaka sayısının da 1365 kişi artarak 12 bin 729'a ulaştığını ifade etti.

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İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:17 
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