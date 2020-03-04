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İran'da koronavirüs nedeniyle cuma namazları ve futbol maçları iptal edildi, ölü sayısı 90'ı geçti
6 saat önce
İran'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 92’ye ulaşıp, vaka sayısı üç bine yaklaşırken, ülkede eyalet merkezlerinde bu haftaki cuma namazları ile birlikte futbol maçları iptal oldu.
İran'da yeni tip koronavirüsü (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 92'ye ulaştı, vaka sayısı üç bine yaklaşırken, ülkede eyalet merkezlerinde bu haftaki cuma namazları ile birlikte futbol maçları iptal oldu.
Yine önlemler çerçevesinde hükümet yetkilileri ve bürokratların ülke dışına çıkmaları ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:56
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