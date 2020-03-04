İran'da koronavirüs nedeniyle cuma namazları ve futbol maçları iptal edildi, ölü sayısı 90'ı geçti - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'da koronavirüs nedeniyle cuma namazları ve futbol maçları iptal edildi, ölü sayısı 90'ı geçti - Son Dakika Dünya

İran'da koronavirüs nedeniyle cuma namazları ve futbol maçları iptal edildi, ölü sayısı 90'ı geçti

6 saat önce

İran'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 92’ye ulaşıp, vaka sayısı üç bine yaklaşırken, ülkede eyalet merkezlerinde bu haftaki cuma namazları ile birlikte futbol maçları iptal oldu.

İran'da koronavirüs nedeniyle cuma namazları ve futbol maçları iptal edildi, ölü sayısı 90'ı geçti, System.String[]

İran'da yeni tip koronavirüsü (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 92'ye ulaştı, vaka sayısı üç bine yaklaşırken, ülkede eyalet merkezlerinde bu haftaki cuma namazları ile birlikte futbol maçları iptal oldu.


Yine önlemler çerçevesinde hükümet yetkilileri ve bürokratların ülke dışına çıkmaları ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

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Futbol, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:56 
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