Son Dakika › Güncel › İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, vaka sayısı 2 bin 922'ye... - Son Dakika
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, vaka sayısı 2 bin 922'ye...
6 saat önce
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, vaka sayısı 2 bin 922'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:10 Kaynak: AA
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, vaka sayısı 2 bin 922'ye yükseldi.
Son Dakika Sağlık Bakanı Koca, İran'dan gelmek isteyen heyeti geri çevirdi Son dakika: Kum kentini karantinaya almayan İran'da tüm şehirler koronavirüsten etkilendi Onlarca kişinin öldüğü İran'da doktorların halay çektiği görüntü tepki çekti İran'da koronavirüs nedeniyle futbol maçları ertelendi