İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, vaka sayısı 2 bin 922'ye... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, vaka sayısı 2 bin 922'ye... - Son Dakika

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, vaka sayısı 2 bin 922'ye...

6 saat önce

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, vaka sayısı 2 bin 922'ye yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, vaka sayısı 2 bin 922'ye..., System.String[]

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, vaka sayısı 2 bin 922'ye yükseldi.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:10 Kaynak: AA
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