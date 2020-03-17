İran'da koronavirüs nedeniyle Kum'dan ayrılanlara ateş ölçümü yapılıyor - KUM - Son Dakika

Arabaların durdurulup sürücülerin ateşlerinin ölçülmesi

Yolcu otobüslerinde ateş ölçümü yapılması KUM - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 135 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 988'e yükseldi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında, görevliler tarafından İran'ın Kum kentinden çıkanların ateşleri ölçüldü.