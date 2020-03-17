İran'da koronavirüs nedeniyle Kum'dan ayrılanlara ateş ölçümü yapılıyor - KUM - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da koronavirüs nedeniyle Kum'dan ayrılanlara ateş ölçümü yapılıyor - KUM - Son Dakika

İran'da koronavirüs nedeniyle Kum'dan ayrılanlara ateş ölçümü yapılıyor - KUM

6 saat önce

Arabaların durdurulup sürücülerin ateşlerinin ölçülmesi Yolcu otobüslerinde ateş ölçümü yapılması KUM - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 135 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 988'e yükseldi.

Arabaların durdurulup sürücülerin ateşlerinin ölçülmesi

Yolcu otobüslerinde ateş ölçümü yapılması KUM - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 135 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 988'e yükseldi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında, görevliler tarafından İran'ın Kum kentinden çıkanların ateşleri ölçüldü.

İran'da koronavirüs nedeniyle Kum'dan ayrılanlara ateş ölçümü yapılıyor - KUM

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:08 Kaynak: AA
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