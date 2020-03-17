İran'da koronavirüs nedeniyle Kum'dan ayrılanlara ateş ölçümü yapılıyor - KUM - Son Dakika

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İran'da koronavirüs nedeniyle Kum'dan ayrılanlara ateş ölçümü yapılıyor - KUM
6 saat önce
Arabaların durdurulup sürücülerin ateşlerinin ölçülmesi Yolcu otobüslerinde ateş ölçümü yapılması KUM - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 135 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 988'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:08 Kaynak: AA
Arabaların durdurulup sürücülerin ateşlerinin ölçülmesi
Yolcu otobüslerinde ateş ölçümü yapılması KUM - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 135 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 988'e yükseldi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında, görevliler tarafından İran'ın Kum kentinden çıkanların ateşleri ölçüldü.
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