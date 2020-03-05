Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle okullar ve üniversiteler 20 Mart'a kadar tatil edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle okullar ve üniversiteler 20 Mart'a kadar tatil edildi - Son Dakika Dünya

Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle okullar ve üniversiteler 20 Mart'a kadar tatil edildi

6 saat önce

Son dakika: Çin'de ortaya çıkan ve İran'da 107 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs nedeniyle komşuda okullar ve üniversiteler 20 Mart'a kadar tatil edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle İran'da şu ana dek 107 kişi hayatını kaybetti. İran lideri Ruhani'nin tüm ülkeye yayıldığını duyurduğu virüs sebebiyle İran'da 20 Mart'a kadar tüm okullar ve üniversiteler tatil edildi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ölümcül virüs İran'ın tamamında etkisini gösterirken okullar ve üniversiteler 20 Mart'a tatil edildi.

107 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 107'ye, vaka sayısının ise 3 bin 513'e yükseldiğini açıkladı.

TÜM SPOR FAALİYETLERİ DURDURULDU

İran'da, Koronavirüsü Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karar uyarınca, Kovid-19 sebebiyle ülke genelinde spor faaliyetleri 20 Mart Cuma gününe kadar durduruldu. Söz konusu karara göre, tüm spor müsabakaları ve antrenmanları iptal edilirken, spor merkezleri de kapatıldı.

TÜM İRAN'A YAYILDI

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Koronavirüs neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı. Bir anlamda bu, dünyadaki birçok ülkenin enfekte olduğu küresel bir hastalıktır. Tedbir ve iş birliğiyle bu sorunu en kısa zamanda aşmamız gerekmektedir." dedi.

Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle okullar ve üniversiteler 20 Mart'a kadar tatil edildi
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm spor faaliyetleri durduruldu.

İran, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:22 Kaynak: AA
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YORUMLAR (2)
  • İran devletinde tuhaf yönetimler var: İran bir tarafdan ağır ambargoyla inliyor diğer tarafdan ağır corona virüsüyle ölümler var hızla vaka yayılıyor birde ırak ve suruyede askeri çatışmalara giriyor İran ne yapacağını şaşırmış durumu iyi değil gibi gelişmelere bakılınca Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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