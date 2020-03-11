İran'da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 354'e çıktı - Son Dakika
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İran'da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 354'e çıktı

6 saat önce

İran'da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 354'e çıktıTahran, (DHA)- İran'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 354'e, vaka sayısı 9 bine yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 354'e çıktı

Tahran, (DHA)- İran'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 354'e, vaka sayısı 9 bine yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 63 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının 354'e yükseldiğini duyurdu. Cihanpur, son bir günde 958 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 9 bine çıktığını açıkladı.

BAKANLAR KURULU, KORUYUCU MASKEYLE YAPILDI

Bugün Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla toplanan Bakanlar Kurulu'nda, bakanların Ruhani'den uzak oturması ve koruyucu maske kullanması dikkat çekti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi'nin düzenlediği basın toplantısı ise sanal ortamdan yapıldı. Basın mensupları, Musevi'ye internet üzerinden sorularını sordu.

Öte yandan, koronavirüs teşhisi koyulan Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan, iyileşerek hastaneden taburcu edildi.

İran'da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 354'e çıktı

Tahran, İran, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:39 Kaynak: DHA
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