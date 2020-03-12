İran'da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 429'a yükseldi - Son Dakika
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İran'da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 429'a yükseldi

6 saat önce

İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a, vaka sayısı ise 10 bin 75'e yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 429'a yükseldi, System.String[]

İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a, vaka sayısı ise 10 bin 75'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte 75 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 429'a yükseldiğini açıkladı. Cihanpur, 1075 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının ise 10 bin 75'e çıktığını duyurdu.

İRAN, KORONAVİRÜSÜ İLE MÜCADELE İÇİN IMF'TEN PARA İSTEDİ

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İran, virüsle mücadele için Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 5 milyar dolar para talebinde bulundu.


Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:51 Kaynak: DHA
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