İran'da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 77?ye yükseldi - Son Dakika
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İran'da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 77?ye yükseldi

6 saat önce

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 11 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 77'ye yükseldi.

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İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 11 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 77'ye yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 2 bin 336 olarak duyuruldu.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi son bir gün içinde 835 kişinin koronavirüse (Covid-19) yakalandığını, virüsü taşıyan kişi sayısının 2336'ya yükseldiğini söyledi. Hastalığa yakalanan 435 kişinin iyileşmeyi başardığı ifade edildi. Virüsün en çok etkili olduğu yerlerin başında başkent Tahran ve Hazar Denizi kıyısındaki Gilan ve Kum illeri geliyor.

23 MİLLETVEKİLİNDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ.

İran Meclisi İkinci Başkan Yardımcısı Abdurrıza Mısri, 23 milletvekilinde koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Mısri, milletvekilleriyle yapılan halk görüşmelerinin geçici olarak askıya alındığını aktardı.

YARGI BAŞKANI DANIŞMANI ÖLDÜ

İran medyası Yargı Erki Başkanı Danışmanı Ahmet Toyserkani'nin yakalandığı koronavirüs nedeniyle bugün hayatını kaybettiğini duyurdu.


Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:30 Kaynak: DHA
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