İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 34'e yükseldi - Son Dakika
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İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 34'e yükseldi

6 saat önce

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybederken, can kaybı 34'e, vaka sayısı 388'e çıktı.

İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 34'e yükseldi, System.String[]

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybederken, can kaybı 34'e, vaka sayısı 388'e çıktı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, basına yaptığı açıklamada, son belirlemelere göre ülke genelinde Kovid-19 sebebiyle ölenlerin sayısının 34'e, vaka sayısının ise 388'e yükseldiğini belirtti.

Dünden bu yana ölü sayısında 8, vaka sayısında 143 artış olduğunu kaydeden Cihanpur, 73 kişinin iyileştiğini söyledi.

Vaka sayısında en fazla artışın Tahran ve Gilan eyaletlerinde görüldüğünü aktaran Cihanpur, virüse yakalananların ortalama 50, hayatını kaybedenlerin de 60 yaşında olduğunu ifade etti.

İran'da koronavirüse yakalananlar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve 6 milletvekili de bulunuyor.

Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:04 Kaynak: AA
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