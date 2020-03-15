İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 724'e çıktı

İran'da koronavirüs nedeniyle 113 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 724'e, virüs taşıdığı tespit edilenlerin sayısı ise 13 bin 938'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte, koronavirüs nedeniyle 113 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının 724'e yükseldiğini açıkladı. Öte yandan Cihanpur, 1209 kişide daha tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 13 bin 938'e çıktığını bildirdi.

RUHANİ: KARANTİNA YOK

Başta başkent Tahran olarak üzere bazı şehirlerin karantina kapsamına alınacağına yönelik iddiaları yalanlayan Cumhurbaşkanı Ruhani, "Ne bugün, ne yarın karantina işlemi söz konusu değil" dedi.

Ayrıca, geçen ay yapılan meclis seçimlerinde adayların yeterli oy alamadığı bölgelerde, ikinci tur seçimleri koronavirüs salgını nedeniyle planlanan 17 Nisan'dan 11 Eylül'e ertelendi.