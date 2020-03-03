İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 77'ye yükseldi - Son Dakika
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İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 77'ye yükseldi

6 saat önce

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 11 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 77'ye, vaka sayısı 2 bin 336'ya çıktı.

İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 77'ye yükseldi, System.String[]

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 11 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 77'ye, vaka sayısı 2 bin 336'ya çıktı.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 835 yeni vakanın tespit edildiğini bildirdi.

Reisi, böylece ölü sayısının 77'ye, vaka sayısının 2 bin 336'ya çıktığını söyledi.

Bakan Yardımcısı, şu ana kadar 8 bin 532 kişinin koronavirüs şüphesiyle hastanelere başvurduğunu ve 5 bin 737 kişiden test alındığını belirtti.

435 kişi iyileşerek, taburcu edildi

Reisi, ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 435 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiğini ve bunun ümit verici olduğunu ifade etti.

İranlı yetkili, en fazla vakaya Tahran, Kum ve Gilan eyaletlerinde rastlandığını kaydetti.

Bu arada İran medyasına göre, hayatını kaybedenler arasında Yargı Erki Başkan Danışmanı Ahmed Tuyeserkani de bulunuyor.

Öte yandan İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdurrıza Mısri, 23 milletvekilinde virüs tespit edildiğini ve Meclisin oturumlara ara verdiğini söylemişti.

Tedbirler

Ülkede tedbir amacıyla Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'na yabancıların girişi yasaklandı. Gaz ve gaz ürünleri üreten Botan Şirketi, çalışanlarını eve gönderdi.

Yetkililer, halka bahar temizliğini ertelemeleri çağrısında bulundu. Ayrıca dini kurumlar ve medreseler de eğitime ara verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ve Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki'nin de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. İran'ın önde gelen din adamlarından, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:14 Kaynak: AA
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