İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 107'ye, vaka sayısı 3 bin 513'e yükseldi. - Son Dakika

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İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 107'ye, vaka sayısı 3 bin 513'e yükseldi.
6 saat önce
İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 107'ye, vaka sayısı 3 bin 513'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:26 Kaynak: AA
İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 107'ye, vaka sayısı 3 bin 513'e yükseldi.
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