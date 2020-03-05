İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 107'ye yükseldi - Son Dakika
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İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 107'ye yükseldi

6 saat önce

İran'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 15 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 107'ye yükseldi, System.String[]

İran'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 15 kişi daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 107'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir gün içinde 15 kişinin daha hayatını kaybettiğini; ölü sayısının 107'ye yükseldiğini belirtti. Cihanpur, 591 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı.  Böylelikle virüs taşıyan kişi sayısının 3 bin 513'e yükseldi.

Cihanpur, hastalığa yakalanan toplam 739 kişinin iyileşerek tedavi gördükleri hastanelerden taburcu olduğunu duyurdu. Hastalığın en çok yayıldığı iller sırasıyla Tahran, Kum,  Gilan ve İsfahan olarak açıklandı.

Virüsün ulaşmadığı tek il olan Buşehr ilinde de bugün itibariyle virüsü tespit edildi.


Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:50 Kaynak: DHA
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