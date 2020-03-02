İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 66'ya yükseldi - Son Dakika

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İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 66'ya yükseldi
7 saat önce
İran'da koronavirüs nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 66'ya, vaka sayısı 1501'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:37 Kaynak: AA
İran'da koronavirüs nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 66'ya, vaka sayısı 1501'e yükseldi. Başkent Tahran'da koronavirüs teşhisi konulan hastalar, özel kıyafetler giyen sağlık ekipleri tarafından belirlenen hastanelerde tedavi ediliyor.
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