İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 66'ya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 66'ya yükseldi - Son Dakika

İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 66'ya yükseldi

7 saat önce

İran'da koronavirüs nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 66'ya, vaka sayısı 1501'e yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 66'ya, vaka sayısı 1501'e yükseldi. Başkent Tahran'da koronavirüs teşhisi konulan hastalar, özel kıyafetler giyen sağlık ekipleri tarafından belirlenen hastanelerde tedavi ediliyor.

İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 66'ya yükseldi

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

10 ülkedeki koronavirüs vakalarının İran bağlantılı olduğu ortaya çıktı
ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan askerlerinin 2 mülteciyi öldürdüğünü açıkladı Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan üçlü zirveyi reddetti

Son Dakika Haberleri
01:42 Nilperi Şahinkaya'dan müjdeli haber!
01:42 Teoman: Ben size küsüm!
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 04:38:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 66'ya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]