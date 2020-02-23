İran'da koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'da koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika Dünya

İran'da koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 8'e yükseldi

6 saat önce

İran'da Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği, vaka sayısının ise 43'e çıktığı belirtildi.

İran'da koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 8'e yükseldi, System.String[]

İran'da Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği, vaka sayısının ise 43'e çıktığı belirtildi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, 15 kişide daha Covid-19 (koronavirüs) tespit edildiğini, böylelikle kesin vaka sayısının 43'e yükseldiğini, hastalık nedeniyle ölen kişi sayısının 8'e çıktığını ifade etti.

Ölüm vakalarının 6'sının virüsün ana merkezi Kum kentinde, birinin Mazendaran iline bağlı Tonekabon ve bir kişinin de Merkezi iline bağlı Arak kenti yerlisi olduğu ifade edildi.

Ülkede virüs şu ana kadar 5 ile yayılmış durumda.


Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:20 Kaynak: DHA
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