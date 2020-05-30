İran'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 57 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin... - Son Dakika

İran'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 57 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin...
İran'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 57 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 734'e yükseldi.
İran'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 57 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 734'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 12:57 Kaynak: AA
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