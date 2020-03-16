İran'da koronavirüs nedeniyle türbelerin kapatılması protesto edildi - Son Dakika
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İran'da koronavirüs nedeniyle türbelerin kapatılması protesto edildi

6 saat önce

İran'da yüzlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kum kentinde Masume ve Meşhed'de İmam Rıza Türbesi'nin kapatılmasını protesto etti.

İran'da koronavirüs nedeniyle türbelerin kapatılması protesto edildi, System.String[]

İran'da yüzlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kum kentinde Masume ve Meşhed'de İmam Rıza Türbesi'nin kapatılmasını protesto etti.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, Kovid-19'la mücadele kapsamında Kum'daki Fatıma-i Masume Türbesi'nin kapatılması tepkiye neden oldu.

Türbe önünde toplanan yüzlerce kişi karar aleyhine slogan attı, kapıları kırarak içeri girdi. Güvenlik güçlerinin aldığı önlemlerin ardından türbenin kapısı göstericilerin müdahalesine karşı demir çubuklarla takviye edildi.

Benzer olaylar Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nde de yaşandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde protestocular, sloganlar atarak İmam Rıza Türbesi'nin girişindeki barikatları yıkmaya çalıştı.

Koronayla Mücadele ve Yönetim Ulusal Kurulu bugün Kum'daki Fatıma-i Masume Türbesi ve Cemkaran Camisi ile Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nin ziyaretlere kapatıldığını duyurmuştu.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle can kaybı 853'e, vaka sayısı da 14 bin 991'e yükselmişti.

İran'da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmesinin ardından türbelerin ziyaretlere kapatılmaması tartışma konusu olmuştu.

İmam Rıza, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:50 Kaynak: AA
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