İran'da koronavirüs nedeniyle uçuşlar yüzde 90 azaldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'da koronavirüs nedeniyle uçuşlar yüzde 90 azaldı - Son Dakika Dünya

İran'da koronavirüs nedeniyle uçuşlar yüzde 90 azaldı

6 saat önce

Koronavirüsün en çok etkili olduğu ülkelerin başında gelen İran'da uçuşların yüzde 90 azaldığı belirtildi.

İran'da koronavirüs nedeniyle uçuşlar yüzde 90 azaldı, System.String[]

Koronavirüsün en çok etkili olduğu ülkelerin başında gelen İran'da uçuşların yüzde 90 azaldığı belirtildi. Metro seferlerinin ve spor müsabakalarının da iptal edildiği ülkede, İran Kan Nakli Kurumu'ndan yapılan açıklamada, rezervlerin azalması nedeniyle tüm kan gruplarına ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uçuşlarda yüzde 70 ila 90 azalma olduğunu, bazı ilerde hiç sefer yapılmadığını belirtti. Caferzade, virüsün en çok yayıldığı Hazar Denizi kıyısındaki illerde uçak seferlerinin yüzde 90 azaldığını aktardı.

Ülkede, 20 Nisan'a kadar tüm spor müsabakaları iptal edilirken, son iki haftada olduğu gibi bu haftada da Cuma namazları kılınmayacak. Önlem olarak Tebriz'de İran'ın en büyük çarşılarından biri olan Tebriz Çarşısı kapatılırken, Şiraz'da ise metro seferleri durduruldu. Yezd kentinde halkın temel ihtiyaçlarını karşılayan mağazalar hariç, tüm işyerlerinin 4 gün boyunca kapalı kalmasına karar verildi.

KAN REZERVLERİ TÜKENDİ

Koronavirüs endişesinden dolayı kan bağışı yapanların sayısının azaldığı, bazı hastanelerde kan rezervlerini tükendiği ifade edildi. İran Kan Nakli Kurumu'ndan bu sabah yapılan açıklamada, tüm kan gruplarına ihtiyaç duyulduğu bilgisi paylaşıldı.


Koronavirüs, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:52 Kaynak: DHA
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