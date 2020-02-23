İran'da 'koronavirüs' protestoları başladı - Son Dakika
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İran'da 'koronavirüs' protestoları başladı

6 saat önce

İran'da Covid-19 (koronavirüs) salgınının hızla yayılmasının ardından çok sayıda insan, hastanelerde bulunan yakınlarının daha güvenli başka hastanelere nakledilmesini istedi.

İran'da 'koronavirüs' protestoları başladı, System.String[]

İran'da Covid-19 (koronavirüs) salgınının hızla yayılmasının ardından çok sayıda insan, hastanelerde bulunan yakınlarının daha güvenli başka hastanelere nakledilmesini istedi. Birçok hasta yakını, hastane önlerinde protesto gösterisi düzenledi.

İran'da hızla yayılmaya başlayan Covid-19 (koronavirüs) salgınına karşı kentlerdeki hastanelerin tıbbi müdahale konusunda yetersiz kalması vatandaşların tepkisine neden oldu.

İran'ın Gilan eyaletindeki Lahican kentinde bulunan Sayyed al-Shohada Baskiyagorab Hastanesi'nde, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Merkezi (Kanser Merkezi) önünde yürüyüş yapıldı. Hasta yakınları, koroner kalp hastalığı hastalarının başka hastanelere nakledilmesini talep etti.

Görüntü Dökümü

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-Protestolardan görüntüler

-Hastane önünde toplanan insanlar


İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:17 Kaynak: DHA
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