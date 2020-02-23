İran'da 'koronavirüs' protestoları başladı - Son Dakika

İran'da Covid-19 (koronavirüs) salgınının hızla yayılmasının ardından çok sayıda insan, hastanelerde bulunan yakınlarının daha güvenli başka hastanelere nakledilmesini istedi. Birçok hasta yakını, hastane önlerinde protesto gösterisi düzenledi.
İran'da hızla yayılmaya başlayan Covid-19 (koronavirüs) salgınına karşı kentlerdeki hastanelerin tıbbi müdahale konusunda yetersiz kalması vatandaşların tepkisine neden oldu.İran'ın Gilan eyaletindeki Lahican kentinde bulunan Sayyed al-Shohada Baskiyagorab Hastanesi'nde, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Merkezi (Kanser Merkezi) önünde yürüyüş yapıldı. Hasta yakınları, koroner kalp hastalığı hastalarının başka hastanelere nakledilmesini talep etti.
Görüntü Dökümü--------------------------------Protestolardan görüntüler
-Hastane önünde toplanan insanlar