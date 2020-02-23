İran'da 'koronavirüs' protestoları başladı - Son Dakika
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İran'da 'koronavirüs' protestoları başladı

6 saat önce

İran'da 'koronavirüs' protestoları başladıSelahattin KACURU, (DHA)- İran'da Covid-19 (koronavirüs) salgınının hızla yayılmasının ardından çok sayıda insan, hastanelerde bulunan yakınlarının daha güvenli başka hastanelere nakledilmesini istedi.

İran'da 'koronavirüs' protestoları başladı

Selahattin KACURU, (DHA)- İran'da Covid-19 (koronavirüs) salgınının hızla yayılmasının ardından çok sayıda insan, hastanelerde bulunan yakınlarının daha güvenli başka hastanelere nakledilmesini istedi. Birçok hasta yakını, hastane önlerinde protesto gösterisi düzenledi.

İran'da hızla yayılmaya başlayan Covid-19 (koronavirüs) salgınına karşı kentlerdeki hastanelerin tıbbi müdahale konusunda yetersiz kalması vatandaşların tepkisine neden oldu.

İran'ın Gilan eyaletindeki Lahican kentinde bulunan Sayyed al-Shohada Baskiyagorab Hastanesi'nde, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Merkezi (Kanser Merkezi) önünde yürüyüş yapıldı. Hasta yakınları, koroner kalp hastalığı hastalarının başka hastanelere nakledilmesini talep etti.

İran'da 'koronavirüs' protestoları başladı

İran, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:29 Kaynak: DHA
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