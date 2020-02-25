Son dakika: İranlı milletvekili Mahmud Sadıki kendisinde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı

İranlı milletvekili Mahmud Sadıki, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Reformist milletvekili Sadıki, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kovid-19 testim pozitif çıktı. Bu mesajı, bu dünyada yaşama umudumun az olduğu bir durumdayken iletiyorum" ifadelerini kullandı.

SİYASİ MAHKUMLAR SERBEST BIRAKILDI

Virüsün tutuklular arasında yayılmasının önlenmesi için Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'ye "siyasi mahkumların serbest bırakılması" çağrısında bulunan Sadıki, bunun siyasi mahkumların ailelerinin bir ricası olduğunu ifade etti.

SAĞLIK BAKANI YARDIMCISI DA YAKALANDI

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İrec Harirçi'de de koronavirüs tespit edildi. Bakan Yardımcısı'ndan alınan numunelere yapılan testler de sonuç pozitif çıktı.

TERLEDİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

İreç Herirçi'nin dün çekilen görüntüleri bugün gelen virüs kaptığı haberlerinin ardından anlam kazandı. Herirçi, dün İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii'yle yaptığı basın toplantısında terlediği için sık sık terini sildi. Koronavirüsün öne çıkan belirtilerinden biri; kişide görülen yüksek ateş. Vücut sıcaklığının hızlı ve aşırı bir şekilde artması kişilerde terlemeye yol açıyor.

VİRÜS, TIP FAKÜLTESİ DEKANINDA DA TESPİT EDİLDİ

Kum Tıp Fakültesi Dekanı Muhammed Rıza Kadir de sosyal medyada paylaştığı görüntülü mesajında koronavirüse yakalandığını açıkladı. İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Cevad Amuli'nin damadı olan Kadir, birlik ve beraberlikle koronavirüsün üstünden geleceklerini söyledi.

15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e, vaka sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.

Son dakika: Koronavirüse yakalanan İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın canlı yayında terlediği anlar ortaya çıktı

Son Dakika: İran Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı