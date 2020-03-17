İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenler toprağa veriliyor - KUM - Son Dakika

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İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenler toprağa veriliyor - KUM
6 saat önce
Cenazelerin morgdan alınması Cenaze namazı kılınması Cenaze yakınlarının görüntüleri Cenazelerin defnedilmesi KUM - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 135 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 988'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:47 Kaynak: AA
Cenazelerin morgdan alınması
Cenaze namazı kılınması
Cenaze yakınlarının görüntüleri
Cenazelerin defnedilmesi KUM - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 135 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 988'e yükseldi. İran'ın Kum kentinde, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler, kılınan cenaze namazının ardından Beheşt-Masume Mezarlığında toprağa verildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları, üzüntü yaşadı.
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