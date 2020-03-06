İran'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

İran'da koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Sokak ve caddelerden detaylar Dükkan ve pazarların ilaçlanması detaylar Araçların ilaçlanmasıTAHRAN - İran'da her geçen gün yayılan ve ölümlere yol açan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürüyor.

Sokak ve caddelerden detaylar

Dükkan ve pazarların ilaçlanması detaylar

Araçların ilaçlanması

TAHRAN - İran'da her geçen gün yayılan ve ölümlere yol açan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürüyor. Koruyucu kıyafet giyen itfaiye ekipleri, başkent Tahran'daki Tecriş Çarşısı'nda dezenfekte çalışması yaptı.

İran'da koronavirüs tedbirleri

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ablasını kucağında bebeği varken öldüren şahıs yakalandı
Avrupa'da koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor Türkiye ve İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Türkiye'de 2019 yılında şiddet gören 474 kadın öldürüldü

Son Dakika Haberleri
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 21:45:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]