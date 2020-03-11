İran'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

İran'da koronavirüs tedbirleri
7 saat önce
Cadde ve sokaklardaki dezenfekte çalışmaları TAHRAN - İran'da her geçen gün yayılan ve ölümlere yol açan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:36 Kaynak: AA
Cadde ve sokaklardaki dezenfekte çalışmaları
TAHRAN - İran'da her geçen gün yayılan ve ölümlere yol açan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürüyor. Koruyucu kıyafet giyen itfaiye ekipleri, başkent Tahran'daki cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı.
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