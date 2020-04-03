İran'da koronavirüs tedbirleri - Dezenfekte çalışmaları - Son Dakika

İran'da her geçen gün yayılan ve ölümlere yol açan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürüyor. Koruyucu kıyafet giyen itfaiye ekipleri ve gönüllü milis güçleri, başkent Tahran'daki cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı. İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 134 artarak 3 bin 294'e yükseldi.