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İran'da "koronavirüs teşhis kitleri" üretim aşamasına geçti
6 saat önce
İran'daki uzmanlar tarafından dizayn edilen "koronavirüs teşhis kitleri" üretim aşamasına geçti.
İran'daki uzmanlar tarafından dizayn edilen "koronavirüs teşhis kitleri" üretim aşamasına geçti. Teşhis kitlerinin üretiminin gerçekleştirileceği Karaj şehrindeki Piştaz Tıp Merkezinin açılışına katılan İran Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Sattari, fabrikada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 04:58 Kaynak: AA
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