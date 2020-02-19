İran'da koronavirüs yeni adıyla Covid-19'a yakalanan iki kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'da koronavirüs yeni adıyla Covid-19'a yakalanan iki kişi öldü - Son Dakika Dünya

İran'da koronavirüs yeni adıyla Covid-19'a yakalanan iki kişi öldü

6 saat önce

Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de İran medyasına yaptığı açıklamada, son 4 günde solunum yetmezliği şikayetlerinde artış olduğunu belirtti.

İran'da koronavirüs yeni adıyla Covid-19'a yakalanan iki kişi öldü, System.String[]

İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsün (Covid-19) bulaştığı 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.


İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Kum kentinde solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

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İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:35 
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