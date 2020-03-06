İran'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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İran'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

6 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla caddeler, çarşılar ve dükkanların içi dezenfekte ediliyor.

İran'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor, System.String[]

İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla caddeler, çarşılar ve dükkanların içi dezenfekte ediliyor.

Tahran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İran'da 124 kişinin ölümüne yol açan salgına karşı tedbir almak için başkentin ana caddeleri, kalabalık çarşıları ve dükkanların içini düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Hükümet yetkililerinin uyarılarını dikkate alan Tahranlıların da evlerinden dışarı çıkmadığı gözlemleniyor.

Toplu taşıma araçlarının kullanılmaması yönündeki çağrıların ardından otobüsler ve duraklar boş kaldı.

Her sene Nevruz Bayramı (20 Mart) yaklaşırken canlanan çarşı ve pazarların boş olması ayrıca dikkati çekiyor.

Öte yandan ülkenin kuzeyinde tatil bölgeleri olarak bilinen Gilan ve Mazenderan başta olmak üzere birçok eyalet, kentlere girişleri yasakladı.

En kalabalık caddelerden Kerec-Çalus yolunun da nevruz tatili öncesi trafiğe kapatıldığı açıklandı.

Salgın 31 eyalete yayıldı

İran'da koronavirüs, ilk kez Kum kentinde görülmüştü. Kent, karantinaya alınmazken, virüs ülkenin 30 eyaletine daha yayılmıştı.

Salgının 31 eyalette görülmesiyle, hükümet de tedbirleri arttırdı. Belediyeler ve güvenlik güçleri tüm eyaletlerde cadde, sokak, çarşı, pazar, metro ve otobüs durakları ve ile önemli noktaları düzenli olarak dezenfekte etmeye başladı.

Hükümet, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:24 Kaynak: AA
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