İran'da koronavirüse karşı sahte içki kullanan 7 kişi öldü, bazıları kör öldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'da koronavirüse karşı sahte içki kullanan 7 kişi öldü, bazıları kör öldü - Son Dakika Dünya

İran'da koronavirüse karşı sahte içki kullanan 7 kişi öldü, bazıları kör öldü

6 saat önce

İran'ın güneyinde Irak sınırında bulunan Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz kentinde sahte içkiden zehirlenen 7 kişi hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüse karşı sahte içki kullanan 7 kişi öldü, bazıları kör öldü, System.String[]

İran'ın güneyinde Irak sınırında bulunan Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz kentinde sahte içkiden zehirlenen 7 kişi hayatını kaybetti.


İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Huzistan Vali Yardımcısı Ali Birenvend, Ahvaz'daki bazı vatandaşların "alkolün yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içki kullandıklarını söyledi.

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Irak, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:01 
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