İran'da koronavirüse yakalanan Sağlık Bakan Yardımcısı iyileşti - Son Dakika
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İran'da koronavirüse yakalanan Sağlık Bakan Yardımcısı iyileşti

6 saat önce

İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi'nin iyileşerek görevinin başına döndüğü bildirildi.

İran'da koronavirüse yakalanan Sağlık Bakan Yardımcısı iyileşti, System.String[]

İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi'nin iyileşerek görevinin başına döndüğü bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, 25 Şubat'ta Kovid-19 teşhisi konulan Sağlık Bakan Yardımcısı Herirçi, virüsü yendi.

Tedavisi tamamlanarak hastaneden taburcu edilen Herirçi, ülke genelinde 300 bin kişilik ekiple sürdürülen "Koronayla Ulusal Mücadele Seferberliği"nin yönetilmesi için Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin özel temsilcisi olarak görevlendirildi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, 25 Şubat'ta sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Kovid-19'a yakalandığını açıklamıştı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede koronavirüs vaka sayısı 10 bini aşarken can kaybı 429'a yükseldi.

Kovid-19 teşhisi konulanlardan 3 bin 276'sı ise iyileşerek taburcu edildi. Virüsü yenen İranlılar arasında Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan ve Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Muhammed Rıza Kadir de bulunuyor.

fahrettin koca, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:02 Kaynak: AA
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