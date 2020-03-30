İran'da koronavirüsten 117 kişi daha hayatını kaybetti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor. Koronavirüs vakalarında en çok artışın görüldüğü ülkelerin arasında yer alan İran'da son 24 saatte 117 kişinin daha hayatını kaybetti. İran'da görülen son vaka sayısıyla birlikte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 757'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 3 bin 186 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 41 bin 495'e çıktığını duyurdu. İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısı 13 bin 911 kişi, durumu ağır olup, yoğun bakımda olan hasta sayısı ise 3 bin 511 kişi olarak bildirildi.