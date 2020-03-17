İran'da koronavirüsten 135 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 135 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ölü sayısı 988'e, hastalığa yakalanan kişi sayısı ise 16 bin 169'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte, 1.178 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 16 bin 169'e çıktığını bildirdi. İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı 5 bin 389 kişi olduğu ifade edildi.