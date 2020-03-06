İran'da koronavirüsten 24 saatte 17 kişi daha öldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'da koronavirüsten 24 saatte 17 kişi daha öldü - Son Dakika Dünya

İran'da koronavirüsten 24 saatte 17 kişi daha öldü

6 saat önce

İran'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 17 kişi daha hayatını kaybederken, virüsten ölenlerin sayısı, 124'e yükseldi.

İran'da koronavirüsten 24 saatte 17 kişi daha öldü, System.String[]

İran'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 17 kişi daha hayatını kaybederken, virüsten ölenlerin sayısı, 124'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 1 günde 1234 kişinin yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını, virüsü taşıyan kişi sayısının 4 bin 747'ye yükseldiğini duyurdu. Cihanpur, hastalığa yakalanan toplam 913 kişinin iyileşerek, tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiğini bildirdi. Yetkili, şüpheli durumda olan 15 bin 981 kişinin hastanelerde bulunduğunu kaydetti. Hastalığın en çok yayıldığı il ise 1413 vakayla Tahran oldu. Öte yandan Kiyanuş Cihanpur'un sürekli peçeteyle alnını silmesi, basın mensuplarının dikkatini çekti.


Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs riskinin yüksek olduğu ülkelere yönelik alınan turlar iptal edilebilecek
Türkiye ve İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Beşşar Esed'den İdlib'deki ateşkesle ilgili ilk yorum: Çok olumlu buldum İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 197'ye ulaştı

Son Dakika Haberleri
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 21:45:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da koronavirüsten 24 saatte 17 kişi daha öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]