İran'da koronavirüsten 43 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
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İran'da koronavirüsten 43 kişi daha hayatını kaybetti

6 saat önce

İran'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 43 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüsten 43 kişi daha hayatını kaybetti, System.String[]

İran'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 43 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte ait bilançoyu açıkladı. Ülkede salgın nedeniyle ölenlerinin sayısının 43 kişi daha artarak 237'ye ulaştığını bildirdi. Tahran yönetimi, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla şehirlere girişlere kısıtlama getirdi. Birçok ilde, o ile ait olmayan araçlar ve o ilde ikamet etmeyen insanlar polis tarafından kurulan kontrol noktalarından geri çevriliyor. IranAir'in Avrupa ülkelerine olan seferleri de askıya alınmıştı.


Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:34 Kaynak: DHA
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