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İran'da koronavirüsten 85 kişi daha hayatını kaybetti
6 saat önce
İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 85 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 514'e, hastalığa yakalanan kişi sayısı ise 11 bin 364'e yükseldi.
İran Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:50 Kaynak: DHA
'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 85 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 514'e, hastalığa yakalanan kişi sayısı ise 11 bin 364'e yükseldi.İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler
Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte, 1289 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 11 bin 364'e çıktığını bildirdi.
İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı 3 bin 529 kişi olduğu ifade edildi.
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