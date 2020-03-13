İran'da koronavirüsten 85 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da koronavirüsten 85 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da koronavirüsten 85 kişi daha hayatını kaybetti

6 saat önce

İran'da koronavirüsten 85 kişi daha hayatını kaybettiTahran, (DHA)-İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 85 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 514'e, hastalığa yakalanan kişi sayısı ise 11 bin 364'e yükseldi.

İran'da koronavirüsten 85 kişi daha hayatını kaybetti, System.String[]

İran'da koronavirüsten 85 kişi daha hayatını kaybetti

Tahran, (DHA)-İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 85 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 514'e, hastalığa yakalanan kişi sayısı ise 11 bin 364'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte, 1289 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 11 bin 364'e çıktığını bildirdi.

İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı 3 bin 529 kişi olduğu ifade edildi.

Tahran, İran, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 1678, ölü sayısı 41 oldu

Son Dakika Haberleri
22:36 Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
22:36 Fas'ta eğitime ara verildi
22:36 ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil...
22:35 YÖK, koronavirüs kapsamında alınan yeni tedbir ve kararları açıkladı
22:35 AK Parti'nin hafta sonu kongreleri ertelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:41:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da koronavirüsten 85 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]