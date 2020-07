İran'da koronavirüsten günlük en yüksek can kaybı - Son Dakika

İran'da koronavirüsten günlük en yüksek can kaybı

Tahran, (DHA)- Koronavirüsten kaynaklı can kayıplarında son günlerde artış görülen İran'da, 235 kişi daha hayatını kaybetti. Bu sayı salgının ortaya çıktığı 19 Şubat'tan bu tarafa bir günde kaydedilmiş en yüksek ölüm sayısı olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son bir günde 2 bin 667 yeni vakanın tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 296 bin 273'e yükseldiğini duyurdu. Salgının ikinci dalgasının birinci dalgadan daha şiddetli bir şekilde devam ettiği ülkede, ilk dalgada en fazla can kaybı 158 iken ikinci dalgadaki en yüksek ölüm sayısı 235 can kaybıyla bugün kaydedildi. Toplam can kaybı ise 16 bin 147'ye ulaştı.

Ülkede, salgının daha etkili olduğu bölgelerde alınan yeni önlemler ve kaldırılan kısıtlamaların bir kısmı geri getirilerek salgınla mücadele edilmeye çalışılıyor. Kapalı alanlarda maske kullanımı zorunluyken, kamu kurumlarında maske takmayanlara hizmet verilmiyor.