Son dakika: İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısının 18'e yükseldiğini, 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. İran'daki ölü sayısı 4'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kum'da 7, Tahran'da 4 ve Gilan'da 2 kişi olmak üzere ülke genelinde 13 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ifade etti.

Cihanpur, ayrıca, koronavirüsün bulaştığı 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktardı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ 2 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

İran'ın Kum kentinde çarşamba günü solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

ÜLKEDE ALARM VERİLDİ

Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de İran medyasına yaptığı açıklamada, son 4 günde solunum yetmezliği şikayetlerinde artış olduğunu belirtti. Virüs hastalıklarıyla mücadele için Kum'da bir hastanenin tahsis edildiğini söyleyen Kadir, ihtiyaç olması halinde ikinci bir hastaneyi de hizmete sokacaklarını aktardı.

ÖLÜ SAYISI 2 BİNİ AŞTI

Çin'de yeni tip Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 238'e yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 633'ünün durumu ciddi olmak üzere 75 bin 465'e çıktı.

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