İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

7 saat önce

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle can kaybı 4'e yükseldi.

İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi, System.String[]

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle can kaybı 4'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kum'da 7, Tahran'da 4 ve Gilan'da 2 kişi olmak üzere ülke genelinde 13 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini ifade etti.

Cihanpur, ayrıca, koronavirüsün bulaştığı 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktardı.

İran'ın Kum kentinde çarşamba günü solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 238'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 247 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti.

Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:56 Kaynak: AA
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