İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1556'ya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1556'ya çıktı - Son Dakika Dünya

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1556'ya çıktı

6 saat önce

İran'da koronavirüs nedeniyle 123 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1556'e, hastalığa yakalanan kişi sayısı ise 20 bin 610'a yükseldi.

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1556'ya çıktı, System.String[]

İran'da koronavirüs nedeniyle 123 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1556'e, hastalığa yakalanan kişi sayısı ise 20 bin 610'a yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte 123 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, ölü sayısının 1556'ya çıktığını duyurdu. 966 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 20 bin 610'a yükseldiğini ifade etti.İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı 7 bin 635 kişi olarak açıklandı.


İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:05 Kaynak: DHA

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