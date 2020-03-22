İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1685'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1685'e çıktı - Son Dakika Dünya

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1685'e çıktı

7 saat önce

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1685'e, virüs tespit edilen vaka sayısı ise 21 bin 638'e çıktı.

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1685'e çıktı, System.String[]

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1685'e, virüs tespit edilen vaka sayısı ise 21 bin 638'e çıktı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte ülke genelinde virüs nedeniyle 129 kişinin daha yaşamını yitirdiğini; ölü sayısının 1685'e çıktığını duyurdu. Ülkede vaka sayısının ise 21 bin 638'e ulaştığını ifade etti.


İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:27 Kaynak: DHA

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