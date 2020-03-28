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İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 517'ye çıktı
6 saat önce
İran'da, son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 139 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2 bin 517'ye yükseldi.
İran'da, son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 139 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2 bin 517'ye yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 3 bin 76 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 35 bin 408'e çıktığını duyurdu.İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısının 11 bin 679; durumu ağır olan ve yoğun bakımda olan hasta sayısının ise 3 bin 206 olduğu açıklandı. Salgının hala ülkede kontrol altına alınmadığını söyleyen Cihanpur, dün başlayan kısıtlamaların 8 Nisan'a kadar devam edeceğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:00 Kaynak: DHA
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