İran'da koronavirüsten rekor sayıda ölüm

Çin'den sonra Koronavirüs salgının ilk ortaya çıktı ülkelerin başında gelen İran'da, günlük can kaybında yeni bir rekor kaydedildi.
Ülkede son 24 saatte 163 kişi virüsten hayatını kaybetti. Virüsün ilk tespit edildiği 19 Şubat'tan bu tarafa en yüksek günlük ölüm sayısı bugün kaydedildi. Ülkedeki toplam can kaybı 11 bin 571'e yükseldi.
Maske takma zorunluluğu başta umumi mekanlar olmak üzere kapalı alanlarda uygulanıyor. Kalabalık alışveriş merkezleri, terminaller, toplu taşıma araçları maske zorunluluğunun uygulandığı yerler arasında yer alıyor.