İran'da koronavirüsten son iki ayın en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi

Yaklaşık 4 aydan beri koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden İran'da, son bir günde 113 kişi virüsten yaşamını yitirdi.

Son iki ayın en yüksek günlük ölüm sayının bugün kaydedildiği ülkede, toplam can kaybı 8 bin 950'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son bir günde 2 bin 449 kişiye virüs tanısı konulurken, virüsten enfekte olan toplam kişi sayısının 189 bin 876'ya ulaştığını duyurdu.

Aktif vaka sayısının 30 bini aştığı ülkede, 2 bin 765 hastanın durumunun ağır olduğunu belirtildi.

Ülkenin Huzistan, Batı Azerbaycan, Hürmüzgan, Sistan-Beluçistan illerinde salgının etkisinin ağır olduğunu ifade edildi.