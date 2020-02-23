İran'da koronavirüsü bulaşan kişi sayısı 43'e çıkarken ölü sayısı da 8' yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da koronavirüsü bulaşan kişi sayısı 43'e çıkarken ölü sayısı da 8' yükseldi - Son Dakika

İran'da koronavirüsü bulaşan kişi sayısı 43'e çıkarken ölü sayısı da 8' yükseldi

6 saat önce

İran'da koronavirüsü bulaşan kişi sayısı 43'e çıkarken ölü sayısı da 8' yükseldi.

İran'da koronavirüsü bulaşan kişi sayısı 43'e çıkarken ölü sayısı da 8' yükseldi, System.String[]

İran'da koronavirüsü bulaşan kişi sayısı 43'e çıkarken ölü sayısı da 8' yükseldi

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:30 Kaynak: AA
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