İran'da koronavirüsü bulaşan kişi sayısı 43'e çıkarken ölü sayısı da 8' yükseldi - Son Dakika

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İran'da koronavirüsü bulaşan kişi sayısı 43'e çıkarken ölü sayısı da 8' yükseldi
6 saat önce
İran'da koronavirüsü bulaşan kişi sayısı 43'e çıkarken ölü sayısı da 8' yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:30 Kaynak: AA
İran'da koronavirüsü bulaşan kişi sayısı 43'e çıkarken ölü sayısı da 8' yükseldi
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