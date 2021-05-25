İran'da Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 9 Şubat'ta başlayan genel aşılama çalışmaları 70 ve üzeri yaşlarla başkent Tahran ve diğer şehirlerde devam ediyor.

İran'da genel aşılama 9 Şubat'ta sağlık çalışanları ile başladı ve şu ana kadar 3 milyon 69 bin 35 doz aşı uygulandı.

Aşılama çalışmaları Sinopharm, Sputnik V ve AstraZeneca aşıları ile başkentte Tahran Alışveriş Merkezi'nde Kovid-19 hastaları için tahsis edilen bölümde sürüyor.

Merkezin sorumlusu Doktor Bahar Kerimi AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşıları Sağlık Bakanlığının belirlediği yaş sıralamasına göre yaptıklarını ve şu an 70 ile üzeri yaştaki vatandaşlara aşı uyguladıklarını söyledi.

Merkezde 08.00-14.00 arasında çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Kerimi aşıların ilk dozu ve ikinci dozunu genel olarak 4-12 hafta arayla yaptıklarını ve şu ana kadar ciddi bir yan etkisiyle karşılaşmadıklarını bildirdi.

İran'da yerli aşıyı üreten Bilim Kurulunun başında yer alan Muhammed Muhbir ise yerli aşı COVIRAN Bereket'i haziran ayından itibaren genel aşılamalarda kullanmaya başlayacaklarını kaydetti.