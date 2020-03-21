İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü - Son Dakika

İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü

18 dakika önce

İran'da, 6 Mart'tan bu yana yeni tip koronavirüsten koruduğu iddiasıyla kullandıkları sahte içkiden zehirlenenlerin sayısı bini aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıktı.

İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü, System.String[]

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Ahvaz Cundişapur Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözcüsü Ali İhsanpur, Huzistan eyaletinde alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanelere başvuranların sayısının 673'e yükseldiğini açıkladı. İhsanpur, eyalette hastanelere başvuranlardan hayatını kaybedenlerin sayısının ise 63'e çıktığını belirtti.

FARS EYALETİNDE CAN KAYBI 66'YA YÜKSELDİ

Fars eyaletinin Acil Durum Merkezi Başkanı Muhammed Cevad Muradiyan da eyalette şu ana kadar alkol zehirlenmesi nedeniyle 475 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi. Bugüne kadar zehirlenenlerden 66 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Muradiyan, "Maalesef sosyal medyada alkolün koronavirüsü kontrol edebileceğine dair söylentiler bu tabloda rol oynadı." dedi.

İRAN'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 194'E ULAŞTI

Öte yandan Rezevi Horasan eyaletine bağlı Türbet Cam ilçesinin Emniyet Müdürü Gulam Muhammed Kuhistani, ilçede sahte içki tüketen 13 kişinin zehirlendiğini duyurdu. Tedavi altına alınanlardan 1 kişinin öldüğünü 2 kişinin ise durumlarının ağır olduğunu belirten Kuhistani, sahte içki satıcısı 2 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Huzistan, Fars ve Rezevi Horasan eyaletlerinde can kayıplarının artmasıyla İran genelinde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 194'e ulaştı. Hastanelerde tedavi altına alınanlardan şu ana kadar Erdebil'de 19, Elburz'da 15, Mazenderan'da 12, İsfahan'da 7, Kürdistan'da 6, Hemedan'da 4, Hürmüzgan'da 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Ahvaz Başsavcı Vekili Ali Beyranvend de sahte içki soruşturmasıyla ilgili 17 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:22 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor         
23:52
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi         
23:15
Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı         
23:03
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
BDDK'dan bankalara kredi çağrısı: Kısıtlamaya gitmeden hızlıca karşılayın BDDK'dan bankalara kredi çağrısı: Kısıtlamaya gitmeden hızlıca karşılayın         
22:28
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı         
21:41
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor         
21:27
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi         
20:13
İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti         
18:21
Son Dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Play-off sistemine geçebiliriz Son Dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Play-off sistemine geçebiliriz         
18:10
Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı         
17:49
Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz         
16:47
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi         
16:46
Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi         
16:22
Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı         
15:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 16:40:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]