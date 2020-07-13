İran'da "Kovid-19'a yakalandıklarından şüphelenilen 12 kadın mahkum için yardım" çağrısı - Son Dakika

İran'da "Kovid-19'a yakalandıklarından şüphelenilen 12 kadın mahkum için yardım" çağrısı

İran'da İnsan Hakları Savunucuları Merkezi Başkan Yardımcısı tutuklu kadın aktivist Nergis Muhammedi, Zencan Cezaevi'nde kendisi dahil 12 kadın mahkumda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri bulunduğunu ancak cezaevi yönetiminin konuyla ilgilenmediğini açıkladı.

İran'da İnsan Hakları Savunucuları Merkezi Başkan Yardımcısı tutuklu kadın aktivist Nergis Muhammedi, Zencan Cezaevi'nde kendisi dahil 12 kadın mahkumda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri bulunduğunu ancak cezaevi yönetiminin konuyla ilgilenmediğini açıkladı.

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İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'na (HRANA) göre, Muhammedi, Sağlık Bakanı Said Nemeki'ye hitaben yazdığı mektubunda, "Zencan Cezaevi'nde bulunan biz kadın mahkumlardan 12'miz, aşırı yorgunluk, karın ağrısı, ishal, kusma ve koku hissi kaybı gibi Kovid-19 belirtileriyle yataklarımızdan kalkamamaktayız. Buna rağmen cezaevi yönetimi bizlere ne bir ilaç ne de hastalığa münasip gıda vermekte." ifadelerini kullandı.

Kendileriyle aynı odada tutulan bir mahkumun durumunun ağırlaşması üzerine perşembe günü hasteneye kaldırıldığını ve Kovid-19 testinin pozitif çıktığını aktaran Muhammedi, Sağlık Bakanı Nemeki'den "Zencan Cezaevi'nde inceleme yapmaları için İran Meclisi'nden bir grup milletvekilinin buraya gönderilmesini" talep etti.

Nergis Muhammedi kimdir?

İran'daki İnsan Hakları Savunucuları Merkezi Başkan Yardımcısı, aktivist ve gazeteci Nergis Muhammedi, Nobel Barış Ödülü sahibi Şirin Ebadi ile yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

Muhammedi, 26 Eylül 2011'de 6 yıl hapse mahkum edilmişti. Uluslararası çok sayıda kuruluşun serbest bırakılması için imza kampanyaları başlattığı Muhammedi, 31 Temmuz 2012'de serbest bırakılmıştı.

2015'te yaptığı bir konuşma nedeniyle yeniden gözaltına alınan Muhammedi, tutulduğu cezaevinde kas felci olmuştu. Muhammedi son olarak Mayıs 2016'da çıkarıldığı mahkemede "ülke güvenliğine komplo kurmak ve rejime karşı propaganda yapmak" suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edilmişti.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da 'Kovid-19'a yakalandıklarından şüphelenilen 12 kadın mahkum için yardım' çağrısı - Son Dakika
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